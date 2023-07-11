Пожарные Ленобласти исполнили мечту 3-летнего сына участника спецоперации на Украине. Фото: Online47

В Ленинградской области уверены, что мечты должны сбываться, особенно у самых маленьких ее жителей. Так, 11 июля, дежурный караул и инструктор противопожарной профилактики 147 пожарной части «Леноблпожспас» исполнили желание трехлетнего Гоши из Бугров. Они провели ему экскурсию по помещениям отряда и показали снаряжение. Об этом пишет «Online47» со ссылкой на пресс-службе комитета правопорядка и безопасности региона.

– Папа мальчика сейчас находиться в зоне спецоперации. Он служит в составе артиллерийского дивизиона «Невский». Поэтому изнутри профессию, которую уже выбрал ребенок, ему показывали действующие специалисты, – цитирует профильный комитет издание.

Кстати, в беседе с замглавы администрации Бугровского поселения Светланой Ломашевской мальчик по секрету рассказал о своем желании увидеть в живую настоящую пожарную машину. Поэтому малышу даже предоставили возможность посидеть за рулем пожарной машины и подать воду из ствола.