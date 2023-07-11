Фура застряла под железнодорожным мостом в Зеленогорске. Фото: ДТП и ЧП | Петербург

Некоторые происшествия, случающиеся на территории Петербурга ежегодно вводят в ступор всех местных жителей. Одно из таких запечатлели на камеру телефона очевидцы, оказавшиеся во второй половине дня, 11 июля, на проспекте Ленина в Зеленогорске. Там фура застряла под железнодорожным мостом. Кадры с места событий появились в сообществе «ДТП и ЧП | Петербург».

– Там висит дорожный знак, указывающий максимально допустимую высоту. Интересно, а для кого он установлен? – негодующе поинтересовался один из читателей группы ВКонтакте.

Пользователи соцсети иронично отмечают, что указатель расположился аккурат над кузовом транспорта. Судя по фотографиям, прикрепленным к публикации о происшествии, эту часть большегруза даже примяло из-за попытки «пролететь» под мостом. Среди предложенных для освобождения транспорта вариантов самым популярным оказалось спустить колеса и съехать вперед.