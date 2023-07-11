Ладожские спасатели нашли потерявшихся подростков-велосипедистов в лесу. Фото: t.me/acclenobl

Спасателям из Ленобласти некогда отдыхать. Так, во второй половине дня, 11 июля, сотрудникам поискового отряда города Новая Ладога сообщили о потерявшихся подростках. На их поиски отправились профессионалы. Когда пропавших нашли, обоих передали родителям. Об этом сообщили специалисты аварийно-спасательной службы региона.

– Дети поехали на велосипедах из села Колчаново в деревню Великое Село. Но потерялись в лесном массиве, – уточнили в пресс-службе организации.

Спасатели нашли заблудившихся в районе деревни Ежева. Сотрудники службы вновь обратились к местным жителям и напомнили о базовых правилах безопасности. Перед тем, как выйти на дальнюю лесную прогулку, нужно предупредить о своем походе близких, взять заряженный телефон и одеться в яркие цвета. Это поможет поисковикам обнаружить вас.