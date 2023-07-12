Автомобиль обернулся вокруг столба на Пироговской набережной в Петербурге. Фото: скриншот из видео

Жесткое ДТП произошло во второй половине дня, 11 июля. Так, на Пироговской набережной у здания Военно-медицинской академии такси буквально обмоталось вокруг столба. Как передают очевидцы происшествия, авария случилась около восьми вечера. Иномарка неслась со стороны Литейного моста. Видео с места происшествия свидетели опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП | Петербург».

– В салоне машины находился только водитель, – рассказал автор публикации в группе.

Он также уточнил, что пострадавшего вытащили из смятого, словно банка из-под газировки, салона сотрудники МЧС. По мнению очевидца, состояние автомобилиста тяжелое. На место происшествия уже прибыли сотрудники скорой помощи, ГИБДД и машина пожарной службы. Сам автомобиль восстановлению вряд ли подлежит: кузов транспорта по своей форме напоминает телефон-раскладушку. Вокруг аварии собралась приличная толпа.