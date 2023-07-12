Воздух прогреется до +23 градусов в Ленобласти 12 июля. Фото: Олег ЗОЛОТО

Погода 12 июля не может не радовать жителей всей Ленинградской области и Петербурга в частности. Так, общая обстановка будет обласная, но с прояснениями. Ночь пройдет без осадков, а днем с ним несколько минут проведут лишь домовладельцы некоторых районов. Кроме того, столбик термометра поднимется до плюс 23 градусов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

– Ночью температура воздуха будет колебаться от плюс пяти до десяти градусов. У водоемов показатель поднимется до отметки в 13 делений, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Картина в целом будет более теплая, чем днем ранее: ниже плюс 18 днем температура не опуститься. А вот атмосферное давление начнет слабо, но понижаться. Ветер также уходит на выходной: в свете Луны его порывы максимально разгоняться до пяти метров в секунду, а днем – до восьми.

Ранее spb.kp.ru писала, что 11 июля оказалось самым холодным за последние 25 лет.