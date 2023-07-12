Ограничения на трассе из Москвы в Петербург продлеваются до 1 августа.

Ремонтные работы на 659 километре федеральной трассы М-10 «Россия», ведущей из Москвы в Петербург, продолжаются. Так, в Ульяновском городском поселении Тосненского района Ленобласти с 27 июля обновляют деформационный шов на путепроводе через железную дорогу. И накануне подрядчики попросили продлить сроки выполнения заказа. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

– На время ремонта перекроют одну полосу движения в направлении Москвы. Кроме того, на участке ограничат максимально допустимую скорость, – уточнил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Теперь автомобилисты, двигаясь по участку реконструкции, не смогут двигаться более 50 километров в час. Напомним, что ранее срок окончания ремонта планировали на 12 июля. К слову, движение автомобильного транспорта в сторону Северной столицы.