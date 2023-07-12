Поездка на выходные в Петербург летом 2023 года подорожает на 7%

Отдых в Петербурге заметно подорожал. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Выходные в Петербурге теперь будут обходиться туристам дороже. Провести каникулы в Северной столице стало стоить на семь процентов больше по сравнению с летом прошлого года и на 32 процентов относительно пандемийного времени. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на результаты исследования аналитического проекта Tinkoff data.

- В исследовании говорится, что за выходные туристы тратят на отдых 8,9 тысяч рублей, - сообщает издание.

Аналитики выяснили, что Петербург занимает первое место по стоимости отелей. По сравнению с прошлым годом средний чек вырос на шесть процентов, до 3,6 тысяч рублей. Кроме этого, Москва и Петербург являются лидерами по тратам на еду во время путешествия. Поход в бар или кафе в этих городах обходится в 3,8 или 3,4 тысячи соответственно.