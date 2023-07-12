Противоборство антициклона и циклона повлияет на погоду в Петербурге 12 июля

В Петербурге будет прохладно, но без дождей. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге ожидается повышение температуры воздуха. По словам синоптиков, погода в Петербурге будет формироваться под влиянием противоборства антициклона, который придет с запада, и циклона, который придет с востока. Об этом главный специалист центра «Фобос» Михаил Леус сообщил в своем телеграм-канале.

- Температура воздуха составит от 20 до 22 градусов. А в Ленобласти будет от 18 до 23 градусов, холоднее только на востоке – всего до 15 градусов, - отметил Леус.

Северо-западный ветер подует со скоростью от четырех до девяти метров в секунду. Атмосферное давление опустится ниже нормы. К счастью, осадков в Северной столице не предвидится ни в среду, 12 июля, ни в четверг, 13 июля.

Завтра в городе воздух прогреется до 21-23 градусов.