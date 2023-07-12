Белый рояль обновили на набережной реки Мойки

Необычный фонтан появился на набережной Мойки. Фото: СОЦСЕТИ

Новая достопримечательность появилась на набережной реки Мойка пару лет назад. Для петербуржцев и гостей города там установили шикарный белый рояль. Но он не настоящий: это арт-объект. Из места, где должны располагаться клавиши рояля, бьет настоящий водопад.

- Белый рояль находится на набережной реки Мойки, 56 на пересечении с улицей Гороховой, 17, - говорится в соцсетях.

Под роялем находятся специальные камни, которые окружают небольшой водоем. Пока не сообщается, сколько простоит новый необычный фонтан, но, судя по конструкции, арт-объект может остаться там навсегда. Сейчас его привели в порядок, отремонтировали, обновили.

Петербуржцы уже видели новую достопримечательность и давно знают о рояле. А вот для гостей города - это настоящее удивление и замечательная локация для фотографий.