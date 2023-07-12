Двое мужчин устроили стрельбу из винтовки на детской площадке в Колпино

Полицейские возбудили дело о хулиганстве. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские в Петербурге задержали двух мужчин, которые устроили стрельбу на детской площадке. 11 июля около четырех часов вечера хулиганы повесили мишени во дворе на улице Братьев Радченко в Колпино и начали стрелять из пневматической винтовки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Выехавший на место наряд патрульно-постовой службы полиции задержал на детской площадке двоих ранее судимых петербуржцев в возрасте 34-х и 35-лет, которые соорудили тир и из пневматической винтовки «Байкал МР-512» стреляли по бутылкам, - говорится в сообщении.

Винтовку у дебоширов отобрали. На них возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Одного стрелявшего задержали, а второго опросили и отпустили домой. К счастью, никто не пострадал в происшествии.