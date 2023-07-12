Полицейские нашли повешенный труп мужчины в лесу в Ленобласти

Полицейские месяц искали пропавшего мужчину. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сотрудники полиции проводят проверку после гибели мужчины в Приозерском районе Ленобласти. Его тело нашли повешенным в лесном массиве около поселка Ромашки. Специалисты возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Мужчина изначально без вести пропал. Его объявили в розыск 12 июня. А через месяц нашли его тело в лесу. Машину пропавшего «Киа Оптима» видели 25 мая на «Сортавале», а нашли ее в лесу в итоге. Экспертиза подтвердила, что смерть мужчины насильственная – из-за механической асфиксии, - говорится в сообщении.

Полицейские продолжают расследование уголовного дела. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося. Специалистам предстоит разобраться, кто убил мужчину.