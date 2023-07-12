Спасатели вытащили труп мужчины из Новоладожского канала в Ленобласти

Рано утром мужчина увидел в воде труп. Фото: t.me/acclenobl

Очевидец нашел тело утонувшего мужчины в Новоладожском канале. Это произошло 12 июля около семи часов утра. Местный житель сразу обратился к спасателям, и на место происшествия выехали специалисты поисково-спасательного отряда Шлиссельбург. Об этом сообщает пресс-служба аварийно-спасательной службы Ленинградской области.

- Спасатели доставили погибшего мужчину на берег и передали сотрудникам полиции, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Теперь сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить, как и из-за чего наступила смерть погибшего.

Напомним, накануне в лесном массиве в Ленобласти полицейские обнаружили труп повешенного мужчины, который целый месяц находился в розыске. Он пропал без вести 12 июня, уехал из дома на машине и не вернулся. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.