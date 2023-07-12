Два человека пострадали в ДТП с перевертышем на Северном проспекте в Петербурге

Двоих мужчин госпитализировали после аварии. Фото: t.me/Megapolisonline

Сотрудники полиции в Петербурге проводят проверку после жесткой аварии на Северном проспекте. ДТП случилось 12 июля около двух часов ночи. За рулем «Фольксваген Поло» находился 32-летний мужчина, еще один мужчина был на пассажирском сидении. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Водитель по непонятной причине не справился с управлением и врезался в препятствие. В итоге машина перевернулась, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Мужчина и его пассажир попали в больницу. Врачи оценили состояние пострадавших как тяжелое. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают все детали случившегося.

Напомним, накануне под железнодорожным мостом в Зеленогорске застряла фура. Водитель видел предупреждающие знаки, но решил им не следовать. В итоге - большегруз примяло и повредило.