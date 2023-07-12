Суд в Петербурге освободил от наказания бизнесмена Валерия Израйлита

Валерия Израйлита освободили от наказания. Фото: Объединенная пресс-служба судов

Смольнинский районный суд в Петербурге вынес приговор Валерию Израйлиту, которого обвиняли в похищении денег, предназначенных для развития порта Усть-Луга в Ленинградской области. Напомним, бизнесмена задержали сотрудники ФСБ еще в 2016 году. Сумма ущерба составляла почти 1,5 миллиарда рублей.

- Суд признал Израйлита виновным и назначил ему по одному делу – три года лишения свободы. Но у преступления истек срок давности. По второму делу назначено 6 лет в исправительной колонии общего режима, - рассказали в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Но с учетом домашнего ареста и нахождения в следственном изоляторе считается, что Валерий Израйлит уже отбыл свое наказание. Поэтому больше находиться в колонии он не будет. Однако решение суда пока не вступило в законную силу. Бывшему бизнесмену придется побыть под подпиской о невыезде. А его имущество пока останется под арестом.

Напомним, первое уголовное дело на Израйлита касалось хищения денег из бюджета, а второе – перевода денежных средств с использованием поддельных документов.