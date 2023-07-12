14-летний мальчик на самокате расшиб голову во дворе в Петербурге

Ребенка на всякий случай показали врачам в больнице. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Купчино подростка госпитализировали в больницу после катания на электросамокате. 14-летний мальчик упал во дворе около восьми часов вечера 11 июля. В итоге ребенка отвезли в Детскую больницу №19 имени Раухфуса. Школьника забрали около дома на Загребском бульваре. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- При обследовании врачи выявили у юного пациента закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы верхней губы и подбородка, - рассказал источник.

Известно, что школьник катался на самокате, но в какой-то момент не справился с управлением и упал на землю, ударившись головой. На всякий случай пострадавшего решили отвезти в больницу.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили административное производство из-за травмирования ребенка.

Напомним, накануне в больницу Петербурга привезли девочку, которая отравилась лекарствами.