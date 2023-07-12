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НовостиПроисшествия12 июля 2023 8:50

Задолжавшего почти миллион по алиментам мужчину задержали в Петербурге

Должник был объявлен в федеральный розыск в Кемеровской области
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Должника по алиментам из Кемеровской области поймали в Петербурге.

Должника по алиментам из Кемеровской области поймали в Петербурге.

Фото: Артем КИЛЬКИН

30-летний мужчина приехал из Кемеровской области в Петербург в попытках скрыться от уголовного преследования. Дело в том, что он задолжал по алиментам почти миллион рублей. Из-за этого на Кузбассе возбудили уголовное дело по части 1 статьи 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей, а самого должника объявили в федеральный розыск. Задержали его днем 11 июля у дома 43 по Большому проспекту Петроградской Стороны в Северной столице. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

- У разыскиваемого имеется задолженность по алиментам за период с 5 ноября 2021 года по 6 мая 2022 года в размере более 85,2 тысяч рублей, а общая задолженность на 6 мая 2022 превысила 941 тысячу рублей, - уточнили в пресс-службе.

Должника доставили в отдел полиции. Инициатору розыска доложили о его задержании.