Пенсионерка за пять дней перевела мошеннику более 2 млн рублей в Ленобласти

Более 2 млн рублей потеряла пенсионерка в Ленобласти, доверившись мошеннику. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На протяжении пяти дней 77-летняя жительница Выборгского района Ленобласти собирала и переводила деньги мошеннику. Всего пенсионерка потеряла более 2,1 млн рублей. Лишившись сбережений, она поняла, что попалась на уловку аферистов и обратилась в полицию. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Мошенник позвонил женщине 6 июля и убедил, что на ее счету происходят подозрительные действия и сбережения нужно перевести на «безопасный» счет. Пенсионерка испугалась, что ее средства могут украсть, поэтому согласилась на предложение звонившего. В течение пяти дней она ходила к банкоматам и отправляла деньги на указанный аферистом счет.

- Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Полицией приняты меры по установлению и задержанию злоумышленников, - указали в пресс-службе ведомства.