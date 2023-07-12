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НовостиПроисшествия12 июля 2023 9:22

Грузовик влетел в «Ниву» и протаранил здание «Магнита» в Пикалево

Водителя фуры доставали спасатели
Анастасия НУРАДИЛОВА
В ДТП пострадал водитель грузовика. Фото: ШИЛОВ Руслан

В ДТП пострадал водитель грузовика. Фото: ШИЛОВ Руслан

В Ленинградской области грузовик протаранил супермаркет. Авария произошла в среду, 12 июля, в Пикалево. Сообщение об этом поступило в экстренные службы. Об этом пишет Online47.ru со ссылкой на «Леноблпожспас».

- Грузовой автомобиль «МАЗ», груженый землей, столкнулся с легковым автомобилем «Нива» и влетел в здание супермаркета «Магнит» на улице Металлургов, - говорится в сообщении издания.

После дорожно-транспортного происшествия на место аварии приехали сотрудники 117 пожарной части ОГПС Бокситогорского района. За рулем грузовика находился мужчина. Спасателям пришлось доставать его из автомобиля. Пострадавшего передали медикам скорой помощи.

Напомним, в Петербурге перевернулся автомобиль, в котором находились двое мужчин. Их в тяжелом состоянии доставили в больницу.