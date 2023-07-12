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НовостиОбщество12 июля 2023 9:35

ПМЭФ-2024 пройдет в Петербурге с 5 по 8 июня

Росконгресс назвал дату саммита
Анастасия НУРАДИЛОВА
В Петербурге определили дату следующего ПМЭФ.

В Петербурге определили дату следующего ПМЭФ.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Даты следующего Петербургского международного экономического форума, который пройдет летом 2024 года, уже определили. Событие назначили на 5-8 июня. Об этом сообщает пресс-служба Росконгресса.

- 27-й Петербургский международный экономический форум состоится 5–8 июня 2024 года, - говорится в сообщении.

Напомним, в этом году ПМЭФ прошел в Петербурге с 14 по 17 июня. Это был 26-ой такой форум. В уникальном саммите обычно участвуют политики, бизнесмены, экономисты и представители шоу-бизнеса. Цена билета исчисляется в миллионах рублей. В это время в Северной столице увеличивается стоимость номеров в лучших гостиницах, но мест там все равно не остается.

Город на несколько дней превращается в деловую площадку, где подписывают сотни соглашений: не только российских, но и международных.