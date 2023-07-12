Мужчина порезал шею незнакомца канцелярским ножом в Колпино

Подозреваемого мужчину отправили в СИЗО. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Колпино мужчина на улице напал на незнакомца с канцелярским ножом. Дело в том, что между ними возник конфликт. В полицию о драке на Пролетарской улице сообщила женщина-очевидец 9 июля. Пострадал 65-летний местный житель. Об этом пишет «Мойка 78».

- Медики осмотрели пострадавшего и отпустили после оказания помощи в удовлетворительном состоянии. Травмы оказались легкими, - сообщает издание.

После случившегося возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Виновника произошедшего арестовали 11 июля. Он находится в следственном изоляторе.

- Был задержан неработающий ранее неоднократно судимый 41-летний местный житель, который в результате внезапно возникшего конфликта порезал шею своему оппоненту канцелярским ножом, - подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.