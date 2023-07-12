Двое мужчин устроили драку и стрельбу в магазине Гатчины из-за бутылки вина

Двоих хулиганов задержали росгвардейцы. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сотрудники Росгвардии задержали двух мужчин в Гатчине. Изначально хулиган пытался украсть из продуктового магазина бутылку вина и устроил драку с сотрудниками. Он успел позвонить приятелю, который тут же прибежал на помощь другу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

- Через несколько минут на подмогу прибыл его товарищ и трижды выстрелил из предмета, похожего на пистолет, в потолок. Это и позволило им быстро покинуть магазин, где уже нажали кнопку тревожной сигнализации, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Росгвардейцы поймали мужчин по горячим следам недалеко от магазина. Их обоих задержали, но никакого пистолета у дебоширов не нашли. Одного хулигана отправили в отдел полиции, а второму потребовалась помощь медиков, его увезла машина скорой помощи. По предварительной информации, пистолет, из которого стреляли, был охолощенным.