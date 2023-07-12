Женщина прикарманила чужой фотоаппарат в аэропорту Петербурга и улетела с ним в Казань

Туристка нашла фотоаппарат в аэропорту Пулково и улетела с ним в Казань. Фото: Артем КИЛЬКИН

Одна из пассажирок рейса «Санкт-Петербург – Нижний Новгород» забыла фотоаппарат за 20 тысяч рублей в туалете аэропорта Пулково. Заметив пропажу, она вернулась обратно, но техники там не увидела. Затем девушка подошла к столу находок, но и там не нашла устройство. Тогда она обратилась к транспортным полицейским за помощью. И выяснилось, что фотоаппарат улетел вместе с 58-летней туристкой в Казань. Об этом рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД по СЗФО.

Информацию о воровке передали транспортным полицейским в аэропорту столицы Татарстана. Поэтому, когда самолет приземлился, женщину обыскали. Фотоаппарат нашли и изъяли, а против злоумышленницы возбудили уголовное дело о краже. Максимальное наказание, которое ей грозит, предусматривает до двух лет лишения свободы.

- В настоящее время в отношении подозреваемой избрана мера процессуального принуждения - обязательство о явке, - добавили в ведомстве.