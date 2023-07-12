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НовостиПроисшествия12 июля 2023 11:09

Полицейские задержали петербуржца за враждебные посты в соцсетях

Мужчина призывал нападать на сотрудников госвласти
Анастасия НУРАДИЛОВА
Мужчину поймали полицейские.

Мужчину поймали полицейские.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге полицейские задержали мужчину, которого подозревают в экстремизме. В своих социальных сетях он публиковал посты с призывами о насильственных действиях против представителей госвласти, которые отвечают за правопорядок. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».

- Уголовное дело в отношении неустановленного лица было возбуждено Следственным комитетом 22 июня. 11 июля в квартире на Кронверкском проспекте сотрудниками Центра «Э» при силовой поддержке Специального полка полиции был задержан 48-летний петербуржец, - рассказал источник.

Во время обыска в квартире преступника нашли ноутбук и телефон – эту технику забрали. Сотрудники правоохранительных органов сейчас выясняют, виноват ли задержанный в других преступлениях экстремистского и террористического характера.