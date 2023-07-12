Литейный проспект досрочно отремонтировали в Петербурге

Почти два километра Литейного проспекта досрочно отремонтировали. Фото: пресс-служба администрации Санкт-Петербурга

В Петербурге досрочно привели в нормативное состояние Литейный проспект. Дорожники на участке в 1,9 километров отфрезеровали старый асфальт и сверху уложили выравнивающий слой. На него легло покрытие из износостойкого щебеночно-мастичного асфальтобетона. Специалисты потратили на это две недели и более 8,4 тысяч тонн асфальтобетона. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

- Специалисты досрочно привели в нормативное состояние дорогу. Чтобы выполнить все работы оперативно и в то же время минимизировать неудобства для жителей города, в выходные дни работы проводились в усиленном режиме, с закрытием движения, -

Дорожное полотно ремонтировали по методике объемно-функционального проектирования смесей и покрытий. Также учитывались климатические особенности Северной столицы и загруженность дороги. Поимо обновления дороги, специалисты также заменили люки ливневой канализации. Теперь осталось только нанести дорожную разметку термопластиком.