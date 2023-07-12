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НовостиПроисшествия12 июля 2023 12:45

Гонщик на Porsche получил три года колонии за смертельное ДТП на КАД в Петербурге

В аварии погибла женщина, которая была за рулем другой машины
Анастасия НУРАДИЛОВА
Суд отправил в колонию-поселение горе-водителя.

Суд отправил в колонию-поселение горе-водителя.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Петродворцовый районный суд Петербурга вынес приговор мужчине, который устроил смертельное ДТП на своем «Порш Каене». Авария случилась ночью 21 декабря в прошлом году. Горе-водителю назначили три года колонии-поселения. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

- Водитель «Порша» был пьян и ехал на большой скорости. В итоге он столкнулся с автомобилями «Опель Астра» и «Тойота Камри». Первую машину отбросило вправо в металлическое ограждение. За рулем находилась женщина, она погибла, - говорится в сообщении ведомства.

На суде мужчина полностью признал свою вину. Потерпевшему он выплатил 2,5 миллиона рублей в счет компенсации морального и материального ущерба. После колонии осужденному запретили на три года ездить на машине.