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НовостиПроисшествия12 июля 2023 13:00

Арест дорогой иномарки вынудил жительницу Петербурга оплатить 164 штрафа за нарушение ПДД

Кроме того, женщина накопила налоговые и коммунальные долги
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Жительница Петербурга оплатила долги и штрафы только после ареста машины. Фото: пресс-служба ГУФССП России по Петербургу

Жительница Петербурга оплатила долги и штрафы только после ареста машины. Фото: пресс-служба ГУФССП России по Петербургу

Жительница Невского района Петербурга накопила 164 штрафа за нарушение ПДД, а также не платила налоги и за коммуналку. Ее долги превысили 260 тысяч рублей. Поэтому сотрудники федеральной службы судебных приставов решили арестовать «Мерседес» бизнес-класса петербурженки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Петербургу.

Чтобы увезти иномарку должницы, к месту вызвали эвакуатор. Но 56-летняя женщина хотела защитить свою машину, и попыталась залезть на технику. Однако это не помешало приставам завершить свою работу и отправить автомобиль на стоянку.

- За воспрепятствование законной деятельности в отношении скандалистки составлен протокол об административном правонарушении, - уточнили в ведомстве.

Иномарку женщина вернула позже. Для этого ей пришлось не только полностью закрыть долги, но и заплатить за работу эвакуатора и стоянку.