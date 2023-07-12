Арест дорогой иномарки вынудил жительницу Петербурга оплатить 164 штрафа за нарушение ПДД

Жительница Петербурга оплатила долги и штрафы только после ареста машины. Фото: пресс-служба ГУФССП России по Петербургу

Жительница Невского района Петербурга накопила 164 штрафа за нарушение ПДД, а также не платила налоги и за коммуналку. Ее долги превысили 260 тысяч рублей. Поэтому сотрудники федеральной службы судебных приставов решили арестовать «Мерседес» бизнес-класса петербурженки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Петербургу.

Чтобы увезти иномарку должницы, к месту вызвали эвакуатор. Но 56-летняя женщина хотела защитить свою машину, и попыталась залезть на технику. Однако это не помешало приставам завершить свою работу и отправить автомобиль на стоянку.

- За воспрепятствование законной деятельности в отношении скандалистки составлен протокол об административном правонарушении, - уточнили в ведомстве.

Иномарку женщина вернула позже. Для этого ей пришлось не только полностью закрыть долги, но и заплатить за работу эвакуатора и стоянку.