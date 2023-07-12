14-летнего мальчика пятый день ищут в Петербурге

В Петербурге с 8 июля ищут 14-летнего подростка. Фото: «Лиза Алерт»

В Петербурге уже пятый день ищут без вести пропавшего 14-летнего подростка. Ребенок пропал 8 июля. К его поискам подключились волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». Ориентировки на мальчика они опубликовали в социальных сетях и других ресурсах.

- Рост 152 сантиметра, нормальное телосложение, темно-русые волосы, серо-голубые глаза, - говорится в ориентировке.

Известно, что в день пропажи мальчик был одет в синюю кофту с белым капюшоном, черные штаны и черную кепку. На ногах могут быть либо черные, либо красные кроссовки. Также с собой у подростка была черная спортивная сумка через плечо.

Волонтеры просят всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшем мальчике, позвонить по номеру горячей линии поискового отряда или в 112.