Пьяный подросток пырнул ножом 53-летнего мужчину в Ленобласти

Пьяный 17-летний подросток напал с ножом на мужчину в Ленобласти. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В деревне Журавлево Бокситогорском района Ленобласти 11 июля поссорились пьяный 17-летний подросток и 53-летний мужчина. Закончилось все тем, что юноша вонзил нож в живот своему оппоненту. Последнего доставили в больницу. А на молодого человека завели уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает СУ СК России по Ленобласти.

- Подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений нанес один удар ножом в область живота мужчине 1970 года рождения, - говорится в сообщении.

Подростка задержали и допросили. В ближайшее время ему предъявят обвинение. Следствие намерено добиться заключения юноши под стражу.

Обстоятельства и причины нападения подростка на мужчину продолжают устанавливать. Также во время следствия дадут оценку органов системы профилактики.