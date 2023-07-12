В Гатчине открылось отделение государственного фонда «Защитники Отечества»

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В городе Гатчина Ленинградской области 12 июля 2023 года открылось третье региональное отделение государственного фонда «Защитники Отечества». Старт работе отделения, которое будет заниматься помощью участникам специальной военной операции и их семьям, дал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Филиал открылся под песню-гимн СВО «Обереги» певицы Афины.

- Важно, чтобы помощь была утверждена на государственном уровне, и такое решение принял наш президент Владимир Путин - был создан фонд «Защитники Отечества», - отметил глава 47-го региона. - Этот фонд, который помогает и будет помогать после нашей победы семьям военнослужащих - ветеранов спецоперации.

Структура филиала состоит из отделения первичного приема граждан с детской зоной, кабинета психолого-психотерапевтической помощи, службы социальных координаторов, юридической службы, медико-социальной экспертизы, отделения общественных проектов, пункта проката технических средств реабилитации, библиотеки, помещения для профессионального обучения и переподготовки участников СВО, помещения для административно-управленческого персонала филиала фонда. В отделении в Гатчине на улице Чкалова, 7 организованы удаленные рабочие места специалистов Центр занятости населения Ленинградской области, МФЦ и Центра социальной защиты населения.