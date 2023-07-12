Петербург занимает лидирующую позицию по числу туристов-нарушителей

Петербург лидирует по числу туристов-нарушителей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге туристы нарушают закон чаще, чем в других городах России. Чаще всего посетители Северной столицы попадались на том, что не оплатили счет в ресторане. Такие данные приводит «Delta Системы безопасности», пишет «Петербургский дневник».

- Компания туристов, познакомившись между собой уже во время ужина в одном из заведений города, в итоге не смогли определиться, кто сколько должен по счету, поэтому решили не платить вовсе. Однако боец группы быстрого реагирования помог рассчитать затраты компании, - рассказали аналитики.

Исследователи отметили, что в Москве также наблюдается большое число нарушений от туристов. Больше всего тревожных сигналов приходит как раз их двух российских столиц – около 60 тысяч нарушений. При этом в целом по России за год набирается порядка 250 тысяч вызовов.