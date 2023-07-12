Жителям Ленобласти вновь разрешили посещать леса

В Ленобласти сняли ограничение на посещение лесов. Фото: Артем КИЛЬКИН

Прохладная и дождливая погода, которая наблюдается последние дни в Ленобласти, понизила риск возникновения пожаров. В связи с этим в регионе сняли ограничения на посещение лесов. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Дрозденко.

- Внести в постановление Правительства Ленинградской области от 20 июня 2023 года №400 «Об установлении особого противопожарного режима на территории Ленинградской области» пункт 2.1 признать утратившим силу, - говорится в документе.

Отметим, что пункт 2.1 как раз устанавливал запрет на посещение и въезд в леса. Но разводить костры, сжигать мусор, выжигать траву и готовить еду на открытом огне или углях по-прежнему нельзя. В целом особый противопожарный режим в Ленобласти продолжает действовать.