В Доме Макаровых на Малом проспекте в Петербурге началась незаконная перепланировка. Фото: SPB TOP NEWS

Собственник помещения на Малом проспекте Васильевского острова в Петербурге сегодня, 12 июля, ни с кем не посоветовавшись, решил избавиться от объекта культурного наследия. Пострадал из-за его действий Дом Макаровых (С.Н. Бернштейна). Там хозяин квадратных метров начал перепланировку. Информация об этом появилась в телеграм-канале «SPB TOP NEWS».

– Местные жители и градозащитники при поддержке сотрудников местного Следственного комитета остановили работы, – рассказали авторы поста.

Но, к сожалению, к этому времени Петр Первый нашего времени уже прорубил окно. Только не в Европу, а на лицевом фасаде. Там он решил сделать проем под двери.

Напомним, что для работ на объектах культурного наследия, требуется проведение Государственной историко-культурной экспертизы и согласование специальных документов.