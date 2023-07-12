Движение в центре Петербурга частично ограничат из-за парада ВМФ 30 июля. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В комитете по транспорту Петербурга рассказали о временных ограничениях движения транспорта. Причиной частичного закрытия дорог и стоянок станет грядущий парад ВМФ. Торжество пройдет 30 июля. А столкнутся водители с новыми правилами уже 14 июля.

– Автомобилисты не смогут останавливаться на участке от Адмиралтейского проезда до Сенатской площади, на Дворцовой, Университетской набережных, – рассказали в профильном комитете.

Кроме того, улицы Северной столицы частично сузят с 15 июля до 4 августа. Уменьшат проезжую часть и на Английской набережной с 19 числа до первого часа ночи следующего месяца. Аналогичная мера начнет действовать на с 20 июля на Университетской набережной.

Кстати, новые правила коснутся и знаменитых мостов. Подробную информацию обо всех ограничениях можно найти на сайте комитета по транспорту.