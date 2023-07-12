Петербуржца арестовали из-за призывов к насилию над властями и полицией в Интернете. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петроградский суд Петербурга отправил петербуржца в СИЗО до 22 августа, где мужчине придется подумать над своим поведением. Причиной ареста стали его угрозы и призывы к насилию над представителями власти и сотрудниками полиции. Свою желания о расправе над госслужащими он публиковал в социальной сети ВКонтакте и не только. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

– Правоохранители считают, что мужчина, находясь на территории города на Неве, постил в Интернете комментарии, направленные на возбуждение ненависти, вражды, – рассказали в пресс-службе ведомства.

Накануне его задержали. В тот же день Интернет-диссиденту предъявили обвинение. Конечно, петербуржец и его адвокат возражали. По их мнению, заявления следователя были необоснованными, а избранная мера пресечения – слишком велика.