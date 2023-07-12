Истощенного лисенка заметили жители Тихвина около одного из заводов. Фото: скрин видео

На территории одного из заводов в городе Тихвин местные жители заметили сильно истощенного лиса. Ослабленное животное брело по проезжей части, моментами пошатываясь. Очевидцы засняли беднягу на камеру телефона и опубликовали видео в телеграм-канале «SPB TOP NEWS».

– По словам работников предприятия, это животное регулярно приходит к ним в поисках пищи, – подписали пост, невольно вызывающий слезы, авторы канала.

Животное на ролике около минуты блуждало по округе, а затем примостилось на траве у обочины. Там лисенок обнаружил что-то отдаленно напоминающее еду и с большим усердием принялся жевать это нечто. Все тело рыжего хитреца из сказок пробивала мелкая дрожь, а сама шубка выглядела особенно куцой. Из-за постоянного голода спина животного больше напоминает кочергу, а весь его болезненный внешний вид вызывает сочувствие.