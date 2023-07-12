Два мигранта устроили гонки с тремя машинами ДПС в Петербурге. Фото: vk.com/dorinspb

Во второй половине дня, 12 июля на Васильевском острове начались настоящие гонки без правил. Там белый «Солярис», за рулем которого находились двое мигрантов, пытался скрыться от трех экипажей ДПС. Об этом пишет «Дорожный инспектор», а фото и видео с места происшествия уже разлетелись по Сети.

– Погоня закончилась на Петроградке у Кронверкского моста, – написал автор сообщества.

Он также уточнил, что иностранцы решили не останавливаться по требованию инспекторов не из желания полихачить. У них, как выяснилось, отсутствует регистрация. Поэтому, кроме статьи за нарушение миграционного законодательства, их накажут за неостановку, движение по встречке и еще несколько нарушений.

К слову, мужчины решили даже не открывать двери правоохранителям. Поэтому стражи порядка были вынуждены бить стекла авто, чтобы до них добраться.