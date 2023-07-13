Доля находящихся за КАД квартир выросла до 32% в Петербурге за первые полгода

Доля находящихся за КАД квартир выросла до 32% в Петербурга за первые полгода. Фото: Олег ЗОЛОТО

На рынке новостроек Петербурга выросло количество квартир, находящихся и строящихся за КАДом. С января по июль 2023 года их доля выросла до трети и составила 32 процента. К слову, в минувшем году подобных предложений насчитывалось лишь около 20 процентов, а еще раньше – всего девять. Об этом сообщили в пресс-службе консалтинговой компании Niloliers.

– Разница в ценовом сегменте. Иногда он ощутимо отличается – до 84,8 тысяч рублей. Поэтому потребители чаще выбирают более демократичную стоимость, – рассказали аналитики фирмы.

Кстати, по данным компании, в первом полугодии на рынок Северной столицы вышли более 15 тысяч квартир. Они представлены примерно 652,4 тысячами квадратных метров. Лидерами по количеству введенных на рынок квартир стали Пушкинский, Выборгский, Петродворцовый, Курортный и Калининский районы.