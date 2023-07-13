СК возбудил еще одно уголовное дело из-за строительства намыва на Васильевском острове в Петербурге

СК возбудил еще одно уголовное дело из-за строительства намыва. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Градозащитники Петербурга продолжают заваливать Следственный комитет России жалобами. Многочисленные обращения связаны с экологической обстановкой в городе из-за строительства северного намыва Васильевского острова. Поэтому правоохранители возбудили уголовное дело о превышении полномочий сотрудниками Росприроднадзора. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

– Во время нескольких проверок следователи заключили, что специалисты структуры недостаточно хорошо изучили градостроительные планы земельных участков, не оценили экологическую экспертизу и не потребовали результатов инженерных изысканий, – рассказали в пресс-службе ведомства.

Как передают следователи, стройка нарушила гидрологический режим Невской губы. Из-за бесконтрольного строительства новых намывных территорий приведет к подтоплениям низменных районов Северной столицы.

Мысль правоохранителей также подтвердили ведущие специалисты в области геоэкологии, гидротехники и гидрологии.