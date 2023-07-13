ЗакС Петербурга внес законопроект о преимущественном праве на жилье для ветеранов в Госдуму

Законопроект о преимущественном праве на жилье для ветеранов боевых действий внесли в Госдуму. Фото: Артем КИЛЬКИН

ЗакС Петербурга внес в Госдуму законопроект, по которому ветераны боевых действий получат дополнительные льготы. Но как оказалось, предложение будет действовать не для всех экс-солдат, а только для бывших правоохранителей. Этом рассказали в пресс-службе парламента Северной столицы. Кстати, документ уже разместили в думской электронной базе.

– Преимущественное право на предоставление единовременной социальной выплаты на жилплощадь предполагается предоставить в скором времени на всех сотрудников, имеющих статус ветерана, – уточнили в пресс-службе Заксобрания.

Напомним, что на июль текущего года такими преференциями обладают только участники боевых действий на территории Афганистана.

По мнению авторов документа, нововведение поможет поддержать ветеранов боевых действий и еще раз подчеркнет их заслуги перед Отечеством.

Законопроект поддержан правительством России.