Полуденный выстрел прогремит в честь 280-летия Гавриила Державина в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге отметят 280-летие поэта и государственного деятеля Гавриила Державина. Основные мероприятия пройдут с 14 по 15 июля Об этом рассказал глава комитета по культуре Федор Болтин на пресс-конференции в ТАСС.

– В первый день произойдет парадный полуденный выстрел с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости в честь Державина. В прямом эфире его увидят на церемонии открытия памятника в Новгороде. Мы выстроим телемост и организуем культурную программу обмена между, – сказал общественник во время своего выступления.

Кроме того, 15 числа в музее-усадьбе дворянина на Фонтанке состоится праздник русской поэзии и возложение цветов к бюсту Державина. Также в планах у города – открытие сразу нескольких выставок, кинопоказы, концерты и посадка нового сорта сирени. Конечно же с необычным и одновременно общеизвестным названием – «Гавриил Державин».