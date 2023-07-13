Три человека пострадали в пожаре на Гражданском проспекте в Петербурге

Пожарные тушили огонь около двух часов. Фото: Артем КИЛЬКИН

Четырехкомнатная квартира загорелась рано утром 13 июля в Калининском районе Северной столицы. Пожар на Гражданском проспекте начался около пяти часов утра. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Петербургу.

- Сообщение о пожаре поступило в 4:49. Квартира полыхала полностью. Пламя охватило 54 квадратных метра, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Пожарные смогли ликвидировать огонь лишь через два часа: возгорание полностью потушили к семи часам утра. По предварительной информации, в пожаре пострадали три человека. Их госпитализировали в медицинское учреждение.

На место происшествия выезжали четыре пожарные машины и 20 спасателей МЧС. Теперь дознавателям предстоит выяснить, что стало причиной возгорания и по чьей вине это случилось.