Холодные дожди пройдут на востоке Ленобласти 13 июля

В Ленобласти пойдет дождь. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Главный специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал о погоде в Петербурге и Ленобласти в четверг, 13 июля. Ситуация в области будет формировать теплым и сухим гребнем антициклона. Но на востоке на погоду будет влиять периферия облачного вихря, поэтому там пройдут холодные дожди. Зато в Петербурге осадков не предвидится.

- В Северной столице ожидается облачная с прояснениями погода, обойдется без осадков, - пообещал синоптик Леус.

Температура воздуха в Петербурге 13 июля составит от 22 до 24 градусов, а в области будет от 21 до 26 градусов. Чуть прохладнее на востоке региона – от 16 до 21 градуса. Северо-западный ветер подует со скоростью от четырех до девяти метров в секунду. Атмосферное давление опустится ниже нормы.

В пятницу серьезных изменений в погоде не ожидается. В городе будет от 21 до 23 градусов.