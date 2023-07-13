Завершены пятидневные поиски 14-летнего мальчика в Петербурге

Ребенок пропал 8 июля. Фото: "Лиза Алерт"

В Петербурге завершились поиски 14-летнего мальчика, который без вести пропал 8 июля. Ребенка пять дней искали не только полицейские, но и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». На официальных ресурсах добровольцев появились ориентировки школьника с фотографией.

- Найден. Жив. Благодарим всех за помощь! – коротко сообщили волонтеры, когда поиски ребенка благополучно закончились.

Напомним, в ориентировке сообщалось, что рост ребенка – 152 сантиметра. Он нормального телосложения, с темно-русыми волосами и серо-голубыми глазами. Из дома он ушел в синей кофте с капюшоном, черных штанах и кепке. С собой взял черную сумку через плечо.

Что на самом деле случилось с мальчиком, волонтеры не раскрывают. Но сейчас с подростком все хорошо: он вернулся домой живым и здоровым.