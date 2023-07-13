Масштабная реконструкция Парка Авиаторов началась в Петербурге

В парке высадят деревья и кустарники. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге началась реконструкция «Парка Авиаторов», который построили в 1966 году на месте бывшего аэродрома. На территории планируют обустроить зоны отдыха для всех возрастов. Детские площадки появятся сразу в двух секторах парка. Для детей постарше откроют двухэтажный аттракцион. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

- На аллеях парках установят триста единиц оборудования — это скамейки, перголы, а на площадках 32 спортивных тренажера. Уже сейчас идет озеленение территории. Всего будет высажено 900 лиственных и хвойных деревьев. И восемь с половиной тысяч кустарников, - говорится в сообщении.

Кроме этого, в «Парке авиаторов» появится площадь для массовых мероприятий, спортивная зона и прогулочные зоны. В зоне отдыха можно будет поиграть в футбол на специальном поле, а для подростков обустроили памп-трек.