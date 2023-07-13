Двое мигрантов устроили погоню с полицейскими по Петроградке из-за отсутствия регистрации

Нарушителей поймали в 9 часов вечера. Фото: vk.com/dorinspb

В Петербурге двое мигрантов устроили погоню с полицейскими около девяти часов вечера 12 июля. Инспекторы ДПС хотели остановить проезжающую машину, но водитель проигнорировал это требование. Тогда сотрудникам пришлось догонять нарушителей. Об этом сообщает паблик «Дорожный инспектор» во ВКонтакте.

- Полицейские гнались за мигрантами по Петроградскому району. В итоге их остановили на Петроградке у Кронверкского моста на Александровском парке, - говорится в сообщении.

Позже выяснилось, что водитель и пассажир приняли решение бежать от сотрудников ДПС, потому что у них не было регистрации, и на территории Петербурга граждане из ближнего зарубежья находились незаконно.

На нарушителей составили административный протокол о нарушении миграционного законодательства, а также штрафы за неостановку, движение по встречке и другие.