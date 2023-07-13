Упавшая конструкция насмерть придавила рабочего на стройке в Ленобласти

Мужчина умер на стройке из-за упавшей металлической конструкции. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Рабочий погиб на стройке во Всеволожском районе. Мужчину в Янино убила упавшая на него металлическая конструкция. Это случилось около трех часов дня 12 июля на стройке ЖК «Янинский лес». Об инциденте сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Из строящихся объектов упала металлическая конструкция и попала на 20-летнего гражданина Таджикистана, разнорабочего. Мигрант погиб на месте происшествия, - рассказал источник.

По предварительной информации, конструкция упала на человека, потому что лопнул штифт крепления трала подъемника. Известно, что погибший мужчина не был официально трудоустроен. Судя по спискам на проходной объекта, это был второй рабочий день для него.

Перед работой он прошел инструктаж по технике безопасности, инструментами не пользовался, его работа заключалась в сборе строительного мусора. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.