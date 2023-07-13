Прямые рейсы из Пулково в Алжир впервые запустят с 27 июля

Самолеты в Алжир будут летать три раза в неделю. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Новое направление открывается из аэропорта Пулково в конце месяца. Петербуржцы смогут улететь из Северной столицы в Алжир с 27 июля. Прямые рейсы туда открываются впервые. Об этом сообщает пресс-служба Пулково.

- С 27 июля из аэропорта Пулково впервые запускаются прямые рейсы в Алжир. Авиакомпания Air Algerie будет выполнять перелеты три раза в неделю: по вторникам, четвергам и воскресеньям – на воздушных судах Boeing 737-800, - говорится в сообщении.

Самолет будет вылетать из Петербурга в Алжир в 4:15. Борт приземлится в Алжире в 3:15 по местному времени. Во время полета пассажирам будут предлагать горячее питание.

Из Алжира можно продолжить путешествие, ведь оттуда самолеты летают в Европу, Азию, Африку, Ближний Восток и Северную Америку.