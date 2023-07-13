Пенсионер-эксгибиционист приставал к 12-летней девочке в Ленобласти

Мужчина 8 раз привлекался к ответственности. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Гатчинском районе Ленобласти поймали пенсионера, который показывал маленьким детям половые органы. Пожилой эксгибиционист приставал к 12-летней девочке, когда та проходила мимо его дома. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- 12 июля Следком в Гатчине возбудил дело в отношении 74-летнего жителя Пушкина. Весной этого года в деревне Пудомяги мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 12-летней девочки, - рассказал источник.

К сотрудникам правоохранительных органов обратилась мама девочки. После этого преступника задержали и поместили в изолятор временного содержания.

Известно, что это уже восьмое уголовное дело в жизни мужчины. Раньше он шесть раз привлекался к ответственности за хулиганство, его даже признавали особо опасным рецидивистом. После этого он провел в колонии восемь лет за умышленное убийство.