Тело иностранца с травмами головы нашли в съемной квартире в Шушарах

Причину смерти установят в морге. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Тело иностранца нашли в его съемной квартире в Шушарах. Труп мужчины лежал в ванной комнате. Известно, что погибший – гражданин Белоруссии. Об этом 13 июля сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Труп 35-летнего мужчины был обнаружен 12 июля около 19 часов его другом в квартире дома 5/2 по Первомайской улице. Жилье съемное. Товарищи, которые там жили, земляки, - рассказал источник.

Следственные органы в Пушкинском районе выясняют обстоятельства смерти иностранца. На его голове специалисты увидели травмы. Труп направили в морг, чтобы выяснить точную причину смерти мужчины. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Известно, что на территории Петербурга он находился незаконно, потому что срок миграционного учета погибшего истек еще 31 марта.