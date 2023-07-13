Лже-бизнесмен с сайта знакомств обворовал петербурженку после нескольких свиданий

Уголовное дело на мужчину передали в суд. Фото: Олег ЗОЛОТО

Знакомство в Сети для женщины из Петербурга закончилось разочарованием и потерей драгоценностей. Молодого человека она нашла на сайте знакомств весной. Все начиналось красиво – подарки, свидания в кафе. Вместе пара ходила по монастырям. Но влюбленная дама не предполагала, что общается с мошенником.

- Обвиняемый говорил, что хорошо зарабатывает и владеет бизнесом по продаже септиков. Но когда деньги закончились, мужчина украл из квартиры потерпевшей золотую цепочку и два кольца с бриллиантами, которые сдал в ломбард, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Мужчина обворовал возлюбленную в мае этого года. Материальный ущерб составил 100 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о краже. Его передали в Петроградский районный суд для рассмотрения по существу.